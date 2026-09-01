Journée Famille La Vie des Cimes Baigts-de-Béarn
samedi 19 septembre 2026 · La Vie des Cimes · Baigts-de-Béarn
Informations pratiques
Baigts-de-Béarn
Journée Famille
La Vie des Cimes 2312 Chemin de Riche – Caubraque Baigts-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Accueil café et visite
9h30 à 10h15 : étirements de groupe
10h30 : balade sur le chemin des Crêtes
12h15 : repas léger et pique-nique
13h30 : activités soin poneys
15h : ateliers créatifs, jeux et surprises
16h30 à 17h : cueillette, confections et souvenirs
17h30/18h : Fin de la visite
Sur réservation, 20 personnes maximum .
La Vie des Cimes 2312 Chemin de Riche – Caubraque Baigts-de-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 64 39 46 laviedescimes@gmail.com
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English : Journée Famille
L’événement Journée Famille Baigts-de-Béarn a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Béarn