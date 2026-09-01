Journée Famille La Vie des Cimes Baigts-de-Béarn

Informations pratiques

Baigts-de-Béarn

Journée Famille

La Vie des Cimes 2312 Chemin de Riche – Caubraque Baigts-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Accueil café et visite

9h30 à 10h15 : étirements de groupe

10h30 : balade sur le chemin des Crêtes

12h15 : repas léger et pique-nique

13h30 : activités soin poneys

15h : ateliers créatifs, jeux et surprises

16h30 à 17h : cueillette, confections et souvenirs

17h30/18h : Fin de la visite

Sur réservation, 20 personnes maximum .

La Vie des Cimes 2312 Chemin de Riche – Caubraque Baigts-de-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 64 39 46 laviedescimes@gmail.com

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English : Journée Famille

L’événement Journée Famille Baigts-de-Béarn a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Béarn