Journée famille ensorcelante Pl. Julia Pont-Aven

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

Une journée ensorcelante pour les familles au musée autour de l’exposition Sorcières (1860–1920), fantasmes, savoirs, liberté , en partenariat avec la Biscuiterie Traou Mad.

Le musée invite petits et grands à vivre une journée magique placée sous le signe du partage, de la découverte et de la créativité. Dans le cadre de son exposition consacrée aux figures de la sorcière entre 1860 et 1920, le musée propose une programmation ludique et immersive spécialement conçue pour les familles. Depuis 2022, ces journées familiales rencontrent un vif succès elles permettent aux enfants, parents et grands-parents de parcourir ensemble les expositions tout en participant à des animations originales, accessibles et enrichissantes.

Programme des enchantements

Atelier créatif métamorphoses

Et si vous inventiez vos propres créatures fantastiques ? Inspiré·e par les œuvres de l’exposition, imaginez et dessinez vos métamorphoses.

RDV Salle Julia à 15h30 et 16h30, en continu. Entrée libre dans la limite des places disponibles. À partir de 5 ans.

Objectif sorcières visites sans flash

Quelle sorcière êtes-vous ? Mettez en scène votre personnage et prenez la pose ! Tirage instantané par la photographe Léa Molinier.

RDV salle Julia. En continu à 15h et 16h30. Dans la limite des places disponibles.

Visites flash à la rencontre des sorcières

Une découverte accompagnée de l’exposition pour frissonner et s’émerveiller en famille devant les œuvres.

RDV salle Julia à 13h45, 14h15, 14h45 (durée 25 min). À partir de 5 ans.

Parcours familles quelle sorcière sommeille en toi ?

A partir des ingrédients que les sorcières ont laissés derrière elles, récolte ceux que tu souhaites ajouter à ton savant mélange. Sauras-tu révéler la sorcière qui sommeille en toi ?

En autonomie, dans les salles d’exposition puis en Salle Julia (2e étage > 1er étage). En continu de 10h à 18h.

Goûter offert par la Biscuiterie Traou Mad, mécène du musée.

Tarif exceptionnel.

Pour chaque enfant, un adulte bénéficie de la gratuité. Gratuit pour les moins de 18 ans. .

Pl. Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 14 43

