Entrée libre, gratuit

Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T17:30

Samedi 4 octobre 2025 de 14h à 17h30.

La médiathèque vous propose des ateliers pour petits et grands : Coloriage géant, Habille Elmer, Caviardage en couleur, Couleurs à manger, Puzzle, Tattoo Vice Versa, Acrostiche couleur et Jeux colorés.

A découvrir : beaucoup d’autres activités proposées par le Centre socioculturel.

Journée Famille autour des couleurs en partenariat avec le Centre socioculturel La Haute Savoureuse. ateliers jeunesse

CCVS