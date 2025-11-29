Journée famille Médiathèque Loudun

Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun

Début : 2025-11-29 10:30:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Parents et enfant de 0 à 6 ans, cette journée est faite pour vous !

Venez partager une activité autour de la musique en famille

Spectacle musical Moustique et bout d’ficelle par la Compagnie Le Wagon Lune

Une limage qui passe. Un hérisson dans les buissons.

Et toujours ce moustique qui vient embêter Armand Chapo.

Sur réservation

Atelier musicaux Compagnie Le Wagon Lune

Découvrir, explorer, vibrer aux sons des instruments, prendre plaisir à chanter et à jouer de la musique ensemble, c’est ce que proposera la compagnie « Le Wagon Lune » aux enfants et à leur famille !

Deux sessions sur réservation 15h15 pour les 4 à 7 ans et 16h45 pour les 0 à 3 ans .

Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26

