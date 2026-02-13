Journée Familles du Tauzin, Le Tauzin, Bordeaux

Journée Familles du Tauzin Samedi 7 mars, 09h30 Le Tauzin Gironde

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T09:30:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T09:30:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00

Au cours de cette journée dédiée aux parents et aux enfants, il y aura un atelier bricolage pour construire un nichoir, un atelier pour apprendre à composer un goûter sain et équilibré animé par un diététicien, un circuit de kart à pédales, des jeux parents/enfants, un repas en auberge espagnole etc…

Des stands pour s’informer auprès de nos partenaires comme DocLili, sur les modes de garde, le bon usage des écrans et tous les autres sujets qui intéressent les parents.

Le Tauzin 50 rue du Tauzin 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine

Un temps parents/enfants pour se rencontrer, échanger, s’informer, se divertir… famille petite enfance