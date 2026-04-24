Journée Familles gratuite Bienvenue à Equiland Domaine Equiland Cassen
Journée Familles gratuite Bienvenue à Equiland Domaine Equiland Cassen samedi 23 mai 2026.
Cassen
Journée Familles gratuite Bienvenue à Equiland
Domaine Equiland 1205 Route du Moulin Cassen Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 21:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Nous sommes heureux de vous inviter le Samedi 23 Mai 2026 au Domaine Equiland pour une grande journée évènement à venir partager en famille ??
Toutes les animations seront 100% gratuites, et raviront petits et grands pour des moments uniques de partage et des souvenirs assurés ??
Au programme entre autre
– Equitation, Skate, Judo, Hip-hop…
– Traces et indices d’animaux, Techniques de survie, Sports innovants, Lasergame …
– Mini fête, Jeux apéro, Spectacle de Hip-hop…
– Grande soirée enquête Harry Potter
Et bien sûr toute la journée Buvette, Restauration, mini-golf, ping-pong, baby-foot, accès aux terrains de foot, tennis et bien d’autres…
Alors nous vous attendons nombreux !!!
N’hésitez pas a vous inscrire via le QR Code sur l’affiche, et nous sommes a votre disposition pour tout renseignement .
Domaine Equiland 1205 Route du Moulin Cassen 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 12 18 cassen@laligue40.fr
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English :
L’événement Journée Familles gratuite Bienvenue à Equiland Cassen a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Terres de Chalosse
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