Journée Familles gratuite Bienvenue à Equiland Domaine Equiland Cassen

Cassen

Journée Familles gratuite Bienvenue à Equiland

Domaine Equiland 1205 Route du Moulin Cassen Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Nous sommes heureux de vous inviter le Samedi 23 Mai 2026 au Domaine Equiland pour une grande journée évènement à venir partager en famille ??

Toutes les animations seront 100% gratuites, et raviront petits et grands pour des moments uniques de partage et des souvenirs assurés ??

Au programme entre autre

– Equitation, Skate, Judo, Hip-hop…

– Traces et indices d’animaux, Techniques de survie, Sports innovants, Lasergame …

– Mini fête, Jeux apéro, Spectacle de Hip-hop…

– Grande soirée enquête Harry Potter

Et bien sûr toute la journée Buvette, Restauration, mini-golf, ping-pong, baby-foot, accès aux terrains de foot, tennis et bien d’autres…

Alors nous vous attendons nombreux !!!

N’hésitez pas a vous inscrire via le QR Code sur l’affiche, et nous sommes a votre disposition pour tout renseignement .

Domaine Equiland 1205 Route du Moulin Cassen 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 12 18 cassen@laligue40.fr

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English :

L’événement Journée Familles gratuite Bienvenue à Equiland Cassen a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Terres de Chalosse