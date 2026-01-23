Journée faune ! au Jardin Bourian Jardin Bourian Maison de la Nature Dégagnac
Tarif : – – EUR
Participation libre
Début : 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-03-14 22:00:00
2026-03-14
Voici une journée exceptionnelle entièrement dédiée à la faune ! Parmi nos invités d'honneur Alain Fouclet, photographe naturaliste et ornithologue ; Julie Delfour, écrivaine et géographe spécialiste de la faune ; ainsi que Gabrielle Bertrand, qui partagera son expérience au tout nouveau centre de soins du Lot !
Jardin Bourian Maison de la Nature Cantelougue Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 6 18 34 96 34 jardinbourian@gmail.com
English :
Here’s an exceptional day dedicated entirely to wildlife! Our guests of honor include Alain Fouclet, nature photographer and ornithologist; Julie Delfour, wildlife writer and geographer; and Gabrielle Bertrand, who will share her experience at the brand-new care center in the Lot!
