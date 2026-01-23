Journée faune ! au Jardin Bourian Jardin Bourian Maison de la Nature Dégagnac

Journée faune ! au Jardin Bourian

Jardin Bourian Maison de la Nature Cantelougue Dégagnac Lot

Participation libre

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14 22:00:00

2026-03-14

Voici une journée exceptionnelle entièrement dédiée à la faune ! Parmi nos invités d'honneur Alain Fouclet, photographe naturaliste et ornithologue ; Julie Delfour, écrivaine et géographe spécialiste de la faune ; ainsi que Gabrielle Bertrand, qui partagera son expérience au tout nouveau centre de soins du Lot !

Jardin Bourian Maison de la Nature Cantelougue Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 6 18 34 96 34 jardinbourian@gmail.com

English :

Here’s an exceptional day dedicated entirely to wildlife! Our guests of honor include Alain Fouclet, nature photographer and ornithologist; Julie Delfour, wildlife writer and geographer; and Gabrielle Bertrand, who will share her experience at the brand-new care center in the Lot!

