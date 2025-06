Journée Féminine de Pétanque 5° édition Sévérac d’Aveyron 14 juillet 2025 07:00

Aveyron

Journée Féminine de Pétanque 5° édition Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Une journée de pétanque féminine proposée par la Pétanque Cheminote.

Rendez-vous au boulodrome, rue de la Petite Côté à Sévérac.

Restauration sur place à partir de 12h.

www.petanquecheminoteseveracdaveyron.fr

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie

English :

A day of women’s petanque proposed by the Pétanque Cheminote.

German :

Ein Tag des Frauen-Boule-Spiels, das von der Pétanque Cheminote angeboten wird.

Italiano :

Una giornata di petanque femminile proposta dalla Pétanque Cheminote.

Espanol :

Una jornada de petanca femenina propuesta por la Pétanque Cheminote.

