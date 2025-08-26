Journée fenaison Poligny

9 Rue Le Corbusier Poligny Jura

Début : 2025-08-26 10:00:00
fin : 2025-08-26 17:00:00

2025-08-26

Coupe et récolte du foin

Démonstration à 10h et 14h.

Présence de Case IH et Pottinger.

Buvette et restauration.

Organisateur COSTE, matériel agricole   .

9 Rue Le Corbusier Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 40 90  contact.coste@groupecoste.com

