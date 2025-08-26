Journée fenaison Poligny
Journée fenaison Poligny mardi 26 août 2025.
Journée fenaison
9 Rue Le Corbusier Poligny Jura
Début : 2025-08-26 10:00:00
fin : 2025-08-26 17:00:00
2025-08-26
Coupe et récolte du foin
Démonstration à 10h et 14h.
Présence de Case IH et Pottinger.
Buvette et restauration.
Organisateur COSTE, matériel agricole .
9 Rue Le Corbusier Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 40 90 contact.coste@groupecoste.com
