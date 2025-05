Journée Festi’Familles – Auxerre, 17 mai 2025 07:00, Auxerre.

Yonne

Journée Festi’Familles Place de l’Arquebuse Auxerre Yonne

Gratuit

2025-05-17

Une Journée festive et conviviale pour les familles organisée par la Ville d’Auxerre et ses partenaires.

Au programme Animations, musique, ateliers parents-enfants, jeux, activités sportives, magicien, loisirs créatifs, maquillage, photos de famille, spectacles… Petite restauration sur place.

La MJC d’Auxerre est partenaire de cet événement organisé par la Ville d’Auxerre et nous vous invitons à nous retrouver sur notre stand toute la journée pour participer à un atelier poterie. D’autres activités seront accessibles à toutes et tous, pensées pour favoriser la découverte, le bien-être, le jeu et la convivialité intergénérationnelle. Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour partager un moment chaleureux en famille ! L’occasion aussi de découvrir la MJC si vous ne connaissez pas encore notre association. .

Place de l’Arquebuse

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

