Journée Festiv’Asso Saint-Quentin

30 Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne
Début : 2025-09-14 10:00:00
fin : 2025-09-14 17:00:00
2025-09-14
Le Conseil de la Vie Associative vous donne rendez-vous le dimanche 14 septembre de 10h à 17h, au Parc d’Isle (avenue Léo Lagrange) pour une journée festive placée sous le signe des rencontres !
Découvrez la richesse des associations du Saint-Quentinois à travers diverses activités telles que des animations, des stands, des ateliers, des quiz
et un service de restauration sur place.
Gratuit et ouvert à tous.
Pour plus de renseignements 03 23 06 93 69. 0 .
30 Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 06 93 69
