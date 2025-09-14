Journée Festiv’Asso Saint-Quentin

Journée Festiv’Asso

30 Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

2025-09-14

Le Conseil de la Vie Associative vous donne rendez-vous le dimanche 14 septembre de 10h à 17h, au Parc d’Isle (avenue Léo Lagrange) pour une journée festive placée sous le signe des rencontres !

Découvrez la richesse des associations du Saint-Quentinois à travers diverses activités telles que des animations, des stands, des ateliers, des quiz

et un service de restauration sur place.

Gratuit et ouvert à tous.

Pour plus de renseignements 03 23 06 93 69. 0 .

30 Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 06 93 69

