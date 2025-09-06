Journée festive 100% gratuite pour les enfants et familles Evenementia Aix-en-Provence

Journée festive 100% gratuite pour les enfants et familles Evenementia Aix-en-Provence samedi 6 septembre 2025.

Journée festive 100% gratuite pour les enfants et familles

Samedi 6 septembre 2025 de 10h à 18h. Evenementia Avenue de Bath ou 150 Avenue Georges Pompidou Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Découvrez Evènementia Aix Marseille ! Journée d’inauguration 100% gratuite jeux, maquillage, escape game, spectacle enfants & surprises. Avenue de Bath, Aix. Venez en famille.Enfants

Journée Inauguration.

A l’occasion de son ouverture, l’agence Evenementia Aix Marseille vous propose une journée d’inauguration magique et 100 % gratuite Avenue de Bath à Aix-en-Provence !

Retrouvez un programme riche en animations.



Venez découvrir notre agence, nos activités et notre univers lors de notre Journée Inauguration à partir de 10h jusqu’à 18h. Nous vous proposons une journée remplie d’activités ludiques entièrement gratuites dédiée aux familles et aux enfants !



Un programme pour créer et s’amuser tout au long de la journée :

● Jeux thématiques

● Sculpture sur ballon

● Maquillage et tatouages éphémères

● Rencontre avec des mascottes et personnages magiques

● Coin Photo

● Activités créatives

Découverte de notre salle immersive « La cabane des secrets », une cabane dans une forêt fantastique remplie de souvenirs et d’aventures à créer.



Le matin

● Spectacle enchanté pour les plus petits

L’après-midi

● Session d’escape game animé pour les enfants à partir de 5/6 ans. Et encore d’autres surprises … Des réductions spéciales et des tarifs réduits sur les animations et ateliers hebdomadaires pour les visiteurs. .

Evenementia Avenue de Bath ou 150 Avenue Georges Pompidou Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 10 73 evenementia.aix@gmail.com

English :

Discover Evènementia Aix Marseille! 100% free opening day: games, face painting, escape game, children’s show & surprises. Avenue de Bath, Aix. Bring the whole family.

German :

Entdecken Sie Evènementia Aix Marseille! 100% kostenloser Eröffnungstag: Spiele, Schminken, Escape Game, Kindershow & Überraschungen. Avenue de Bath, Aix. Kommen Sie mit Ihrer Familie.

Italiano :

Scoprite Evènementia Aix Marseille! Giornata di apertura 100% gratuita: giochi, face painting, escape game, spettacolo per bambini e sorprese. Avenue de Bath, Aix. Venite con la vostra famiglia.

Espanol :

¡Descubre Evènementia Aix Marseille! Día de apertura 100% gratuito: juegos, pintacaras, juego de escape, espectáculo infantil y sorpresas. Avenida de Bath, Aix. Ven con tu familia.

L’événement Journée festive 100% gratuite pour les enfants et familles Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence