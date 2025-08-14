Journée festive à la ferme de Payette Lieu-dit Le Bost Saint-Martin-Terressus

Journée festive à la ferme de Payette Lieu-dit Le Bost Saint-Martin-Terressus jeudi 14 août 2025.

Journée festive à la ferme de Payette

Saint-Martin-Terressus Haute-Vienne

Visite libre des animaux l’après-midi, avec structure gonflable et stand maquillage.

A 18h, spectacle Gluten Rapsody Cie P’art2rien (45 min).

Jonglerie pizza et musique live (piano et orgue), tout public.

Welcome to the Gluten Rhapsody show. Une symphonie en clown majeur et pizzas volantes qui ravira les yeux et les oreilles des grands et des petits. Dans un décor de velours et de bois, deux personnages loufoques s’activent à la fabrication des pizzas. Un cowboy se présente avec une commande la chasse au chicken est alors ouverte.

De 20h à 22h Igor aux platines.

Petite restauration sur place.

Réservation conseillée. .

Lieu-dit Le Bost Chez Charles la ferme de Payette Saint-Martin-Terressus 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 92 85 98 payetteanimation@gmail.com

