Journée festive à Paluel avec sauna russe du Banya Tour et bal du Papanosh Le Clos des Fées Paluel Samedi 12 juillet, 10h00 gratuit sur réservation

Samedi 12 juillet, une journée festival est organisée au Clos des Fées avec des séances de sauna russes, du massage et un bal avec les musiciens du quintet Papanosh.

Depuis une quinzaine d’années, les musiciens du quintet Papanosh prennent plaisir à faire danser des publics variés avec des grooves entêtants, des chansons mexicaines ou des tarentelles enjazzées.

Dans leur formule de bal, intitulée « _Tu danses tu ?,_ le groupe s’adjoint la présence d’autres artistes qui doublent alors l’effectif de leur formation. On y croise ainsi Fawzi Berger, le roi du dance-floorinho, grand spécialiste du forro et des cirandas do Brazil, Fabrice Vieira de la Cie Lubat, Alejandra Charry chanteuse-oiseau aux rythmiques colombiennes, Fidel Fourneyron tromboniste de velours ou encore Amélie Affagard, magicienne aux mille voix. La joyeuse bande se produira en soirée du samedi 12 juillet au Clos des Fées, pour un bal gratuit.

En matinée de cette même journée, le Banya Tour (sauna à la russe) du plasticien Benoit Rassouw fera escale au Clos des fées pour y animer un atelier de création de balais de massage et d’initiation à cette pratique. L’après-midi, le Banya prendra des allures festives avec le duo musical « Je ne fais rien » où Louis Frères et Xavière Fertin feront entendre leurs explorations des timbres de la basse électrique et de la clarinette par des frictions et entrechocs qui les confondent en une masse sonore en perpétuelle évolution. À cette improvisation musicale se joindront les artistes Delphine D. Garcia et Pauline Fargue.

Cette journée (gratuite) offrira au public une expérience inédite à partager. Rappelons également qu’au Clos des Fées, la lumineuse **exposition** _**Traits de côte**_ de la plasticienne **Isabelle Roby** est à voir jusqu’au 14 juillet.

**Samedi 12 juillet au Clos des Fées**

Banya Tour :

– 10 -12h Atelier massage de créations de balais de massage

– 14 -16h Initiation

– 16 -20h Banya festive

20h30 : Bal du groupe Papanosh. Entrée gratuite mais réservation nécessaire. Restauration sur place à partir de 19h, assurée par le foodtruck Estafrites. Renseignements : urlr.me/duqEpV. Le Clos des Fées – Hameau de Conteville, 24 chemin des falaises 76450 Paluel Tél. 02 35 99 25 46 – [reservations@mairie-paluel.fr](mailto:reservations@mairie-paluel.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-12T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-12T23:00:00.000+02:00

reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr

Le Clos des Fées Paluel. Paluel 76450 Seine-Maritime