Journée festive à Saint-Martin-la-Méanne Saint-Martin-la-Méanne 14 juillet 2025 10:00

Corrèze

Journée festive à Saint-Martin-la-Méanne Route d’Argentat Saint-Martin-la-Méanne Corrèze

Le Comité des fêtes vous convie à une journée festive dans le bourg du village. Au programme vide grenier, artisans, jeux en bois gratuits pour adultes et enfants, animation musicale par deux groupes (danse country et groupe folklorique). Vous pourrez profiter de la buvette et vous restaurer sur place midi et soir sur réservation (date limite de réservation 8 jours avant). .

Route d’Argentat

Saint-Martin-la-Méanne 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 45 49 84

