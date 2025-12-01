Journée festive autour de la Turquie Bibliothèque Italie Paris

Au Programme :

10h : Heure du conte bilingue, à partir de 4 ans

13h : Atelier créatif fabrication d’un photophore à la manière des lampes mosaïque ottomanes, à partir de 14 ans. Sur réservation auprès des bibliothécaires.

16h : Concert « La sublime Porte » avec le Duo Akdeniz qui jouera de quatre luths turcs (qobuz, saz, lavta & oud) et de percussions orientales (daff, riqq, tombak & derbouka) un répertoire mêlant musique classique ottomane et musique traditionnelle turque du 15ème siècle à nos jours.

17h : Grand goûter de spécialités

Toutes les activités sont en accès libre sauf l’atelier créatif (sur réservation auprès des bibliothécaires).

Journée festive autour de la Turquie avec de nombreuses activités pour tous les âges et un goûter de clôture !

Le samedi 13 décembre 2025

de 10h00 à 18h00

gratuit

Sans réservation, sauf pour l’atelier créatif (réservation auprès des bibliothécaires)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-13T11:00:00+01:00

fin : 2025-12-13T19:00:00+01:00

Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

+33156613430 bibliotheque.italie@paris.fr