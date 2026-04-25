Chazelet

Journée festive aux Forges de l’Abloux

Forges de l’Abloux Chazelet Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

La Communauté de communes Brenne-Val de Creuse vous donne rendez-vous aux Forges de l’Abloux, pour une journée festive en plein air !Familles

Edition N°8 de la Journée festive aux Forges de l’Abloux . En partenariat avec les communes locales et les comités des fêtes, cet événement est l’occasion idéale de passer un moment convivial en famille, dans un cadre champêtre, avec des animations gratuites pour petits et grands. Animations gratuites toute la journée, randonnée pédestre, apéritif offert par la Cdc Brenne Val de Creuse, repas champêtre à base de produits locaux (sur réservation). .

Forges de l’Abloux Chazelet 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 60 cyril.niederkorn@cc-brennevaldecreuse.fr

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English :

It is both a sporting and family event in the country setting of the Forges de l’Abloux.

L’événement Journée festive aux Forges de l’Abloux Chazelet a été mis à jour le 2026-04-25 par Destination Brenne