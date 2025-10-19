Journée festive biodiversité Ferme Courbet Flagey

Journée festive biodiversité Ferme Courbet Flagey dimanche 19 octobre 2025.

Journée festive biodiversité

Ferme Courbet 28 Grande rue Flagey Doubs

Gratuit

Début : 2025-10-19 13:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

Entre 13h et 18h, le jardin de la Ferme Courbet à l’honneur !

Pour célébrer le jardin, l’équipe vous propose tout au long de cet après-midi

• Trocs et échanges de graines du jardin de la Ferme Courbet. Apportez-nous vos graines en échange !

• Atelier aquarelle végétale

• Médiation autour de notre jardin

• Restitution du projet J’peux pas j’ai jardin

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Informations au 03 81 53 03 60 ou fermecourbet@doubs.fr .

Ferme Courbet 28 Grande rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 03 60 fermecourbet@doubs.fr

