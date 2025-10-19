Journée festive biodiversité Ferme Courbet Flagey
Journée festive biodiversité Ferme Courbet Flagey dimanche 19 octobre 2025.
Journée festive biodiversité
Ferme Courbet 28 Grande rue Flagey Doubs
Début : 2025-10-19 13:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
2025-10-19
Entre 13h et 18h, le jardin de la Ferme Courbet à l’honneur !
Pour célébrer le jardin, l’équipe vous propose tout au long de cet après-midi
• Trocs et échanges de graines du jardin de la Ferme Courbet. Apportez-nous vos graines en échange !
• Atelier aquarelle végétale
• Médiation autour de notre jardin
• Restitution du projet J’peux pas j’ai jardin
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Informations au 03 81 53 03 60 ou fermecourbet@doubs.fr .
Ferme Courbet 28 Grande rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 03 60 fermecourbet@doubs.fr
