Journée festive

Place Dupleix Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Batucabraz vient vous faire danser aux abords de la médiathèque !

Vous vous pavenerez avec les masques réalisés sur place ! .

Place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 11 28 mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée festive

L’événement Journée festive Châtellerault a été mis à jour le 2025-12-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne