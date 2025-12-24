Journée festive, Châtellerault
Journée festive, Châtellerault samedi 21 février 2026.
Journée festive
Place Dupleix Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Batucabraz vient vous faire danser aux abords de la médiathèque !
Vous vous pavenerez avec les masques réalisés sur place ! .
Place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 11 28 mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée festive
L’événement Journée festive Châtellerault a été mis à jour le 2025-12-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne