Journée festive Cité Manga Parc de la Méta Nantes

Journée festive Cité Manga Parc de la Méta Nantes mercredi 29 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-29 16:00 – 19:00

Gratuit : oui tout public

L’association Trait pour Trait vous invite à une journée exceptionnelle sous le signe du Japon, de la culture manga et des arts martiaux ! Venez vivre un moment unique en plein air, dans une ambiance festive, familiale et artistique. Au programme : – Spectacle de feu « Les Flammes des Derniers Samouraïs » – Avec Giovanni et Saphira : un show spectaculaire mêlant arts martiaux, mise en scène épique et effets de feu envoûtants. – Début du spectacle : 19h (gratuit) – Animations gratuites l’après-midi (16h – 19h) : Atelier Dessin Manga avec Yas Initiation aux Arts martiaux, Atelier écriture

Parc de la Méta Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

0679602726