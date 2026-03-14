Journée festive D-Day Village

Place Vauban Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

12h30 14h30 Concert Sax à Gogo au D-Day Village (Place Vauban).

14h30-16h Concert Madeeson & Co. Musique swing et jazz des années 40.

16h-17h Arrivée des vétérans, Carentan Liberty March et reconstitution de l’exode (Place du Marché aux Pommes).

19h-00h00 Bal de la Libération .

12h30 14h30 Concert Sax à Gogo au D-Day Village (Place Vauban).

14h30-16h Concert Madeeson & Co. Musique swing et jazz des années 40.

16h-17h Arrivée des vétérans, Carentan Liberty March et reconstitution de l’exode (Place du Marché aux Pommes).

19h-00h00 Bal de la Libération (Tenue d’époque recommandée. Restauration sur place Salle du Haut Dyck. .

Place Vauban Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie s.pasquier@carentan.fr

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English : Journée festive D-Day Village

12:30 2:30 pm: Concert Sax à Gogo at the D-Day Village (Place Vauban).

2:30 4 pm: Concert by Madeeson & Co. 40s swing and jazz music.

4pm-5pm: Arrival of veterans, Carentan Liberty March and re-enactment of the exodus (Place du Marché aux Pommes).

19h-00h00: Liberation Ball.

L’événement Journée festive D-Day Village Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Baie du Cotentin