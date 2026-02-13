Journée festive de fin de saison Sewen

Journée festive de fin de saison

Route du Ballon d’Alsace Sewen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14

La station célèbre la fin de saison dans une ambiance fun et conviviale. Au programme l’Open Gliss, défi incontournable de glisse, et le concours d’OGNI mettant à l’honneur créativité et engins insolites. Courses de luges, snoocs et animations ouvertes à tous rythmeront cette journée festive pour petits et grands.

Une fin de saison sous le signe du fun

Pour marquer ce dernier temps fort de l’hiver, la station propose une journée rythmée par deux animations phares l’Open Gliss, incontournable défi de glisse de fin de saison, et le concours d’OGNI (Objets Glissants Non Identifiés), où créativité et originalité sont à l’honneur.

Entre engins insolites, défis ludiques et ambiance chaleureuse, petits et grands pourront profiter d’un moment festif et convivial pour dire au revoir à la saison de ski.

Un programme varié et accessible à tous

Tout au long de la journée, les pistes s’animeront autour de nombreuses activités ouvertes au public

Open Gliss l’après-midi

Exposition et courses des OGNI (sur inscriptions)

Initiation et course de snoocs

Course de luges

Animations ouvertes à tous, pour le plaisir de la glisse et du spectacle .

Route du Ballon d’Alsace Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 84 56 75 28

English :

The resort celebrates the end of the season in a fun and friendly atmosphere. On the program: the Open Gliss, a not-to-be-missed sliding challenge, and the OGNI competition, featuring creativity and unusual machines. Sled races, snoocs and entertainment open to all will punctuate this festive day for young and old alike.

