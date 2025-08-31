Journée festive de la Diane Le Boulvé Saint-Matré Place de la mairie Porte-du-Quercy
Place de la mairie Le Boulvé Porte-du-Quercy Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-08-31 09:00:00
fin : 2025-08-31 14:00:00
2025-08-31
La Diane du Boulvé/Saint Matré organise une journée festive le 31 août 2025
La Diane du Boulvé/Saint Matré organise une journée festive le 31 août 2025. Plusieurs activités vous seront proposées tout au long de la journée.
Vous pourrez randonner (à pied, en VTT ou à moto), jouer à la pétanque et/ou manger.
Tombola.
Buvette sur place. .
Place de la mairie Le Boulvé Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 5 65 31 96 34
English :
Diane du Boulvé/Saint Matré organizes a day of festivities on August 31, 2025
German :
Die Diane du Boulvé/Saint Matré organisiert einen Festtag am 31. August 2025
Italiano :
Diane du Boulvé/Saint Matré organizza una giornata di festa il 31 agosto 2025
Espanol :
Diane du Boulvé/Saint Matré organiza una jornada festiva el 31 de agosto de 2025
