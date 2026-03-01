Journée Festive de l’Accorderie Jardin de l’Accorderie Surgères
Journée Festive de l’Accorderie Jardin de l’Accorderie Surgères samedi 7 mars 2026.
Journée Festive de l’Accorderie
Jardin de l’Accorderie 43 , rue Robert Plantiveau Surgères Charente-Maritime
Début : 2026-03-07 08:00:00
fin : 2026-03-07 21:00:00
2026-03-07
Venez participer à la Journée Festive au jardin de l’accorderie .Ambiance auberge espagnol du matin jusqu’au soir .
Jardin de l’Accorderie 43 , rue Robert Plantiveau Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 28 84 96 surgeres@accorderie.fr
English :
Come and take part in the Festive Day in the garden of the accorderie, with a Spanish hostel atmosphere from morning till night.
