Journée Festive de l’Accorderie Jardin de l’Accorderie Surgères

Journée Festive de l’Accorderie

Jardin de l’Accorderie 43 , rue Robert Plantiveau Surgères Charente-Maritime

Début : 2026-03-07 08:00:00

fin : 2026-03-07 21:00:00

2026-03-07

Venez participer à la Journée Festive au jardin de l’accorderie .Ambiance auberge espagnol du matin jusqu’au soir .

Jardin de l’Accorderie 43 , rue Robert Plantiveau Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 28 84 96 surgeres@accorderie.fr

English :

Come and take part in the Festive Day in the garden of the accorderie, with a Spanish hostel atmosphere from morning till night.

