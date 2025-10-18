Journée festive de partage à la ferme de Louisotte Bétaille
Journée festive de partage à la ferme de Louisotte
Coujac Bétaille Lot
Tarif : 10 – 10 – 50 EUR
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-11-15
2025-10-18 2025-11-15 2025-12-06
La ferme ouvre sous la forme d’un café associatif le matin où différentes activités seront proposées. Restauration le midi ateliers familiaux l’après-midi et concert en soirée , avec petite restauration et buvette
Tout public
Réservation conseillée pour la restauration .
Coujac Bétaille 46110 Lot Occitanie +33 6 60 15 81 34
English :
The farm opens as a community café in the morning, offering a range of activities
German :
Der Bauernhof öffnet in Form eines Vereinscafés am Vormittag, in dem verschiedene Aktivitäten angeboten werden
Italiano :
La fattoria sarà aperta al mattino sotto forma di caffè comunitario, dove verranno proposte varie attività
Espanol :
La granja abrirá por la mañana en forma de café comunitario, donde se ofrecerán diversas actividades
