Journée festive de partage à la ferme de Louisotte Bétaille

Journée festive de partage à la ferme de Louisotte

Coujac Bétaille Lot

Tarif : 10 – 10 – 50 EUR

Début : 2025-10-18 10:00:00

2025-10-18 2025-11-15 2025-12-06

La ferme ouvre sous la forme d’un café associatif le matin où différentes activités seront proposées. Restauration le midi ateliers familiaux l’après-midi et concert en soirée , avec petite restauration et buvette

Tout public

Réservation conseillée pour la restauration .

Coujac Bétaille 46110 Lot Occitanie +33 6 60 15 81 34

English :

The farm opens as a community café in the morning, offering a range of activities

German :

Der Bauernhof öffnet in Form eines Vereinscafés am Vormittag, in dem verschiedene Aktivitäten angeboten werden

Italiano :

La fattoria sarà aperta al mattino sotto forma di caffè comunitario, dove verranno proposte varie attività

Espanol :

La granja abrirá por la mañana en forma de café comunitario, donde se ofrecerán diversas actividades

