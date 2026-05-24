Journée Festive du 13 juin 2026 à Cernusson Cernusson

Cernusson

Journée Festive du 13 juin 2026 à Cernusson

Rue de la Motte Cernusson Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 12:30:00

fin : 2026-06-14 02:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Cette journée du 13 juin se déroulera en deux temps

– Un après-midi sportif qui débutera à midi par un pique-nique conviviale (La restauration sur place démarrera son service à 12h30). Puis, début des inscriptions des équipes pour les rencontres de football à partir de 13h00.

Pour rappel, nous souhaitons limiter le nombre de licenciés de football à un maximum de 3 par équipe d’adultes de 6 car les matchs ont vocation à être bon enfant pour que petits et grands puissent prendre du plaisir.

Les inscriptions des équipes sont GRATUITES.

En parallèle, le foyer des jeunes organisera des jeux pour les plus jeunes afin de permettre à tous de passer un bon après-midi.

– La soirée nous vous proposerons une fête de la musique. Cette année, les Cerfs du Son accueilleront

– La banda BelaCiao ; une banda de 8 artistes qui viendra animer la soirée et vous faire vibrer sur des musiques festives

– Les Vox’s Un groupe vocal composé de 4 chanteuses et d’un musicien qui propose un répertoire envoûtant qui invite à la contemplation

– Le DJ BraBra qui clôturera la nuit en nous proposant une large palette musicale pour s’enjailler.

Ouverture de la scène musicale, 20h jusqu’à 2h du matin.

L’entrée est libre et gratuite.

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Sur place, vous trouverez de la restauration avec sandwichs américains ou saucisses et barquettes de frites et une buvette pour étancher votre soif.

La journée est organisée par les associations de la Bayard et de la Chasse ainsi que la commune de Cernusson. .

Rue de la Motte Cernusson 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 64 61 76 58 foyerlabayard@gmail.com

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English :

L’événement Journée Festive du 13 juin 2026 à Cernusson Cernusson a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de tourisme du Choletais