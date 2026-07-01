Informations pratiques

Froncles

Journée festive et feu d’artifice

Stade de l’Anglotte Froncles Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Tout public

Au programme toute la journée jeu de quilles, tombola, animations.

Apéritif offert par la municipalité.

Buvette, petite restauration, barbecue, frites, glace à l’italienne.

Bal animé par CLT Events de Fronville. .

Stade de l’Anglotte Froncles 52320 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 02 31 21

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English :

L’événement Journée festive et feu d’artifice Froncles a été mis à jour le 2026-07-02 par Antenne de Chaumont