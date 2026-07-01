Journée festive et feu d’artifice Froncles
samedi 11 juillet 2026 · Froncles
Informations pratiques
Froncles
Journée festive et feu d’artifice
Stade de l’Anglotte Froncles Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Tout public
Au programme toute la journée jeu de quilles, tombola, animations.
Apéritif offert par la municipalité.
Buvette, petite restauration, barbecue, frites, glace à l’italienne.
Bal animé par CLT Events de Fronville. .
Stade de l’Anglotte Froncles 52320 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 02 31 21
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English :
L’événement Journée festive et feu d’artifice Froncles a été mis à jour le 2026-07-02 par Antenne de Chaumont