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AGENDA · Froncles

Journée festive et feu d’artifice Froncles

samedi 11 juillet 2026 · Froncles

Journée festive et feu d’artifice Froncles

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Adresse
Stade de l'Anglotte
Ville
52320 Froncles
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Froncles

Journée festive et feu d’artifice

Stade de l’Anglotte Froncles Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Tout public
Au programme toute la journée jeu de quilles, tombola, animations.
Apéritif offert par la municipalité.
Buvette, petite restauration, barbecue, frites, glace à l’italienne.
Bal animé par CLT Events de Fronville.   .

Stade de l’Anglotte Froncles 52320 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 02 31 21 

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English :

L’événement Journée festive et feu d’artifice Froncles a été mis à jour le 2026-07-02 par Antenne de Chaumont