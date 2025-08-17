Journée festive et feu d’artifice Plage de Saint-Cava Plouguerneau

Journée festive et feu d’artifice Plage de Saint-Cava Plouguerneau dimanche 17 août 2025.

Journée festive et feu d’artifice

Plage de Saint-Cava Lieu-dit Saint-Cava Plouguerneau Finistère

Début : 2025-08-17 17:30:00

fin : 2025-08-17

2025-08-17

Rendez-vous pour une journée balade et feu d’artifice !

17h30 à 19h30 l’association Îles et Phares du Pays des Abers (IPPA) vous invite à sa fête estivale annuelle sur l’île Wrac’h.

Au programme un concert du groupe SEIM, trio magnétique aux influences rock et celtiques avec une visite guidée de notre exposition estivale dans la maison-phare « Retour au phare » d’Eugénie Baccot, photographies et « Conter l’horizon, narrer la lumière » d’Aurélie Jourdain, dessins et des animations pour enfants. Buvette payante sur place.

20h45 sur la côte à la plage de Saint-Cava au retour de la marée, rendez-vous pour un concert de Dédé La Godille organisé par Radio Légende

22h45 sous le ciel étoilé de la plage de Saint-Cava à Plouguerneau un feu d’artifice vous est proposé par la municipalité pour le bonheur des petits et des grands !

(Le feu d’artifice est soumis aux conditions météorologiques, tenez-vous au courant sur le site de la mairie) .

Plage de Saint-Cava Lieu-dit Saint-Cava Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

