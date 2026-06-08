Journée festive Fête Nationale Aillant-sur-Milleron
Journée festive Fête Nationale Aillant-sur-Milleron mardi 14 juillet 2026.
Aillant-sur-Milleron
Journée festive Fête Nationale
Aillant-sur-Milleron Loiret
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Soirée festive Fête Nationale
Journée festive 16h30 jeux pour enfants. Vente de crêpes. A partir de 19h apéritif et animations.
3 formules repas. Formule paëlla + dessert 20€ Formule enfant paëlla +mister freeze + boisson 15€ . formule sandwich saucisses ou merguez + chips +1 boisson 7€. Uniquement sur réservation avant le 01/07/2026.
22h retraite aux flambeaux. Suivi d’un concert dansant. 20 .
Aillant-sur-Milleron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 10 60
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English :
Fête Nationale festive evening
L’événement Journée festive Fête Nationale Aillant-sur-Milleron a été mis à jour le 2026-06-08 par OT GATINAIS SUD