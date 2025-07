Journée festive La Cité Manga City Stade Sables d’Olonne Nantes

Journée festive La Cité Manga City Stade Sables d’Olonne Nantes lundi 28 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-28 16:00 – 22:30

Gratuit : oui Tout public, Jeune Public, En famille

L’association Trait pour Trait vous invite à une journée exceptionnelle sous le signe du Japon, de la culture manga et des arts martiaux. Venez vivre un moment unique en plein air, dans une ambiance festive, familiale et artistique. Au programme : à 21h30 – Spectacle de feu « Les Flammes des Derniers Samouraïs » – Avec Giovanni, Saphira et Soriba – Un show spectaculaire mêlant arts martiaux, mise en scène épique et effets de feu envoûtants. – Gratuit de 16h à 20h – Animations gratuites :Atelier Dessin Manga avec YasInitiation au Judo avec Hassan AtelierÉcriture avec Soriba Ce moment festif et artistique est l’occasion de rassembler petits et grands autour de la culture manga, des arts du feu et des valeurs de partage et de créativité. Venez nombreux !

City Stade Sables d’Olonne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

0679602726