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AGENDA · Nousty

Journée festive Nousty

samedi 25 juillet 2026 · Nousty

Journée festive Nousty

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
64420 Nousty
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Nousty

Journée festive

Nousty Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

9h30 inscriptions et brunch
10h tournoi de pétanque
12h grillades
19h: repas et concert   .

Nousty 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 61 69 

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English : Journée festive

L’événement Journée festive Nousty a été mis à jour le 2026-07-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran