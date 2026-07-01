Informations pratiques

Nousty

Journée festive

Nousty Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

9h30 inscriptions et brunch

10h tournoi de pétanque

12h grillades

19h: repas et concert .

Nousty 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 61 69

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English : Journée festive

L’événement Journée festive Nousty a été mis à jour le 2026-07-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran