AGENDA · Nousty
Journée festive Nousty
samedi 25 juillet 2026 · Nousty
Informations pratiques
Nousty
Journée festive
Nousty Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
9h30 inscriptions et brunch
10h tournoi de pétanque
12h grillades
19h: repas et concert .
Nousty 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 61 69
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English : Journée festive
L’événement Journée festive Nousty a été mis à jour le 2026-07-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran