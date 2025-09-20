Journée festive « Nout kartié nout patrimoine » Ecole Edith Piaf à Terre sainte Saint-Pierre
Journée festive « Nout kartié nout patrimoine » Ecole Edith Piaf à Terre sainte Saint-Pierre samedi 20 septembre 2025.
Journée festive « Nout kartié nout patrimoine » Samedi 20 septembre, 09h00 Ecole Edith Piaf à Terre sainte La Réunion
Informations : Contrat de Ville de Terre-Sainte 0262 32 60 32 / 0693 21 80 14 – Parking de l’école Edith Piaf au 19, rue des Espadons (en face du RSMA à Terre Sainte)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T15:00:00
Fin : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T15:00:00
Association Chance Nature et Loisirs : visite guidée du quartier et prestation musicale le matin.
Association LineArt : atelier de dessin case créole, exposition d’objet lontan et ateliers rosace et couture.
Association FAM 974 : dégustation de mets lontan réalisé par les enfants mobilisés sur le dispositif « C mon patrimoine ».
Association Ylang Ylang : maquillage traditionnel et initiation au tressage de feuilles de coco.
Association Tambour Catoï : dégustation d’eau sucrée et paillassons, exposition sur l’histoire des tambours malbars et explication sur le montage d’un tambour.
Association Alon Fé Bougé : sonorisation de la journée.
Association les Alizés du cap : dégustation de tisane à base de plantes aromatiques et exposition de tambour synthétique.
Association AMTS : jeux lontan (la roue, moque) et petite salle verte.
Association nout léa : scène de vie lontan.
Association La Case Mômon Léla : captation vidéo de témoignages de gramoune du quartier sur la vie d’antan.
Gadiembe Maloya : confection de petits instruments traditionnels (kayamb, rouler, …) et prestation musicale.
Association Club Amis de Terre-Sainte & AMTS : reconstitution d’un mariage lontan à partir de 14h.
Association IPA : confection de savons à base de plantes et fleurs de la Réunion.
Association art districk sud : exposition sur le quartier de Tanambo et atelier artistique.
Association Elo la danse : Initiation danse maloya à 13h30
Les écoles et collège de Terre-Sainte : exposition du livre «Nout kartié un monde», atelier kapla, exposition d’album en créole, atelier sirandane et jeux.
Ecole Edith Piaf à Terre sainte 19 rue des Espadons Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion
Association Chance Nature et Loisirs : visite guidée du quartier et prestation musicale le matin.
Cliché P. Laude