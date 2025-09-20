Journée festive « Nout kartié nout patrimoine » Ecole Edith Piaf à Terre sainte Saint-Pierre

Journée festive « Nout kartié nout patrimoine » Ecole Edith Piaf à Terre sainte Saint-Pierre samedi 20 septembre 2025.

Journée festive « Nout kartié nout patrimoine » Samedi 20 septembre, 09h00 Ecole Edith Piaf à Terre sainte La Réunion

Informations : Contrat de Ville de Terre-Sainte 0262 32 60 32 / 0693 21 80 14 – Parking de l’école Edith Piaf au 19, rue des Espadons (en face du RSMA à Terre Sainte)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Association Chance Nature et Loisirs : visite guidée du quartier et prestation musicale le matin.

Association LineArt : atelier de dessin case créole, exposition d’objet lontan et ateliers rosace et couture.

Association FAM 974 : dégustation de mets lontan réalisé par les enfants mobilisés sur le dispositif « C mon patrimoine ».

Association Ylang Ylang : maquillage traditionnel et initiation au tressage de feuilles de coco.

Association Tambour Catoï : dégustation d’eau sucrée et paillassons, exposition sur l’histoire des tambours malbars et explication sur le montage d’un tambour.

Association Alon Fé Bougé : sonorisation de la journée.

Association les Alizés du cap : dégustation de tisane à base de plantes aromatiques et exposition de tambour synthétique.

Association AMTS : jeux lontan (la roue, moque) et petite salle verte.

Association nout léa : scène de vie lontan.

Association La Case Mômon Léla : captation vidéo de témoignages de gramoune du quartier sur la vie d’antan.

Gadiembe Maloya : confection de petits instruments traditionnels (kayamb, rouler, …) et prestation musicale.

Association Club Amis de Terre-Sainte & AMTS : reconstitution d’un mariage lontan à partir de 14h.

Association IPA : confection de savons à base de plantes et fleurs de la Réunion.

Association art districk sud : exposition sur le quartier de Tanambo et atelier artistique.

Association Elo la danse : Initiation danse maloya à 13h30

Les écoles et collège de Terre-Sainte : exposition du livre «Nout kartié un monde», atelier kapla, exposition d’album en créole, atelier sirandane et jeux.

Ecole Edith Piaf à Terre sainte 19 rue des Espadons Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion

Association Chance Nature et Loisirs : visite guidée du quartier et prestation musicale le matin.

Cliché P. Laude