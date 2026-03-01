Journée festive organisée par l’APAEM Mercuès

Journée festive organisée par l’APAEM

188 Rue du Jardinier Mercuès Lot

Tarif : 18 – 18 – EUR

Début : 2026-03-21 16:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Une journée festive organisée par l"Association des parents d'élèves et amis des écoles de Mercuès.

188 Rue du Jardinier Mercuès 46090 Lot Occitanie

A festive day organized by the Association des parents d'élèves et amis des écoles de Mercuès.

