Journée festive organisée par l’APAEM Mercuès samedi 21 mars 2026.

188 Rue du Jardinier Mercuès Lot

Tarif : 18 – 18 – EUR

Début : 2026-03-21 16:00:00
2026-03-21

Une journée festive organisée par l"Association des parents d'élèves et amis des écoles de Mercuès.

188 Rue du Jardinier Mercuès 46090 Lot Occitanie  

A festive day organized by the Association des parents d'élèves et amis des écoles de Mercuès.

L’événement Journée festive organisée par l’APAEM Mercuès a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Cahors Vallée du Lot