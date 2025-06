Journée Festive (re)découvrir le quartier Saint-Éloi Rodez 25 juin 2025 07:00

Aveyron

Mercredi 2025-06-25

2025-06-25

Rendez-vous le 25 juin pour une journée conviviale et festive dédiée à la (re)découverte du quartier de Saint-Eloi !

A partir de 14h, de nombreuses activités proposées par les acteurs du quartier vous attendent tyrolienne, manèges, animations avec les pompiers, sportives…

Le soir, concerts dès 19h avec Le CLUB Rodez ! Apportez votre repas ou profitez de la restauration sur place.

Une journée pour découvrir le fort dynamisme des acteurs qui font vivre le quartier au quotidien ! .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

Join us on June 25 for a friendly, festive day dedicated to (re)discovering the Saint-Eloi district!

German :

Wir treffen uns am 25. Juni zu einem geselligen und festlichen Tag, der der (Wieder-)Entdeckung des Viertels Saint-Eloi gewidmet ist!

Italiano :

Unitevi a noi il 25 giugno per una giornata conviviale e festosa dedicata alla (ri)scoperta del quartiere Saint-Eloi!

Espanol :

Acompáñenos el 25 de junio en una jornada festiva y amistosa dedicada a (re)descubrir el barrio de Saint-Eloi

