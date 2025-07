JOURNÉE FESTIVE Saint-Doulchard

JOURNÉE FESTIVE Saint-Doulchard samedi 30 août 2025.

JOURNÉE FESTIVE

1277 Route de Varye Saint-Doulchard Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 14:30:00

fin : 2025-08-30 00:00:00

Date(s) :

2025-08-30

Une grande récré avant la rentrée scolaire, entre jeux et concerts à partir de 14h30 à 00h !

Une grande récré avant la rentrée scolaire, entre jeux et concerts !

DÉS 14H30 JEUX + ANIMATIONS +CLOWN

18H30 APÉRO CONCERT ADÉLIE chansons françaises Tours

20H30 CONCERT MALABAAAR funk afrobeat Bourges

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE Buvette + restauration sur place (crêpes, barbes à papa et food truck le soir)

Plus d’infos https://www.facebook.com/events/1413479473245724/?locale=fr_FR

Avec le soutien de la Ville de Saint-Doulchard .

1277 Route de Varye Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire contact@saint-doulchard-autrement.fr

English :

A great pre-school break, with games and concerts from 2:30 p.m. to midnight!

German :

Eine große Pause vor dem Schulanfang, zwischen Spielen und Konzerten von 14:30 bis 00:00 Uhr!

Italiano :

Una grande pausa prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, con giochi e concerti dalle 14.30 a mezzanotte!

Espanol :

Un gran descanso antes del comienzo del nuevo curso escolar, con juegos y conciertos desde las 14.30 hasta medianoche

L’événement JOURNÉE FESTIVE Saint-Doulchard a été mis à jour le 2025-07-25 par BERRY