Journée Festive salon du livre et de la petite enfance Médiathèque Les Remp’Arts Toul

Médiathèque Les Remp’Arts 9 Rue de Hamm Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Une journée consacrée aux tout-petits avec des jeux, des animations et des spectales tout au long de la journée.Enfants

Médiathèque Les Remp’Arts 9 Rue de Hamm Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 65 83 83 mediatheque@mairie-toul.fr

English :

A day dedicated to the little ones, with games, entertainment and shows all day long.

German :

Ein Tag für die Allerkleinsten mit Spielen, Animationen und Spektakeln den ganzen Tag über.

Italiano :

Una giornata dedicata ai più piccoli, con giochi, animazione e spettacoli per tutta la giornata.

Espanol :

Una jornada dedicada a los más pequeños, con juegos, animaciones y espectáculos durante todo el día.

