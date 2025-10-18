Journée festive Rue Sallier Saulieu

Journée festive Rue Sallier Saulieu samedi 18 octobre 2025.

Journée festive

Rue Sallier Marché couvert Saulieu Côte-d’Or

2025-10-18

Dans le cadre de Family Days, venez participer à une journée festive. Ateliers bricolage, radio, photophore, jeux, lecture .

Rue Sallier Marché couvert Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43 centre-social@saulieu-morvan.fr

