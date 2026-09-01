Informations pratiques

Puimisson

JOURNEE FESTIVE & SPORTIVE MOUV&FEST

Puimisson Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Inscription obligatoire activités gratuites

Balade en VTT 25 km 2 heures(Casque obligatoire)

Balade en VTC 20 km 2 heure (Casque obligatoire)

Randonnée pédestre environ 8 km 2 heures

Visite guidée Château de Puimisson matin ou après-midi

Verre de l’amitié offert,

Déjeuner Aligot saucisse (repas payant)

Initiation danses en ligne, Pétanque

Inscription obligatoire activités gratuites

Balade en VTT 25 km 2 heures(Casque obligatoire)

Balade en VTC 20 km 2 heure (Casque obligatoire)

Randonnée pédestre environ 8 km 2 heures

Visite guidée Château de Puimisson matin ou après-midi

Verre de l’amitié offert,

Déjeuner Aligot saucisse (repas payant)

Initiation danses en ligne, Pétanque .

Puimisson 34480 Hérault Occitanie +33 6 32 60 14 21 cantegrilhs.secretariat@laposte.net

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English :

Registration required for free activities

Mountain bike ride: 25 km ? 2 hours (Helmet required)

Hybrid bike ride: 20 km ? 2 hours (Helmet required)

Hiking: approx. 8 km 2 hours

Guided tour of Puimisson Castle (morning or afternoon)

Complimentary welcome drink,

Lunch: Aligot with sausage (meal not included)

Introduction to line dancing, pétanque

L’événement JOURNEE FESTIVE & SPORTIVE MOUV&FEST Puimisson a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT AVANT-MONTS