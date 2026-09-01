JOURNEE FESTIVE & SPORTIVE MOUV&FEST Puimisson
dimanche 27 septembre 2026 · Puimisson
Informations pratiques
Puimisson
JOURNEE FESTIVE & SPORTIVE MOUV&FEST
Puimisson Hérault
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Inscription obligatoire activités gratuites
Balade en VTT 25 km 2 heures(Casque obligatoire)
Balade en VTC 20 km 2 heure (Casque obligatoire)
Randonnée pédestre environ 8 km 2 heures
Visite guidée Château de Puimisson matin ou après-midi
Verre de l’amitié offert,
Déjeuner Aligot saucisse (repas payant)
Initiation danses en ligne, Pétanque
Inscription obligatoire activités gratuites
Balade en VTT 25 km 2 heures(Casque obligatoire)
Balade en VTC 20 km 2 heure (Casque obligatoire)
Randonnée pédestre environ 8 km 2 heures
Visite guidée Château de Puimisson matin ou après-midi
Verre de l’amitié offert,
Déjeuner Aligot saucisse (repas payant)
Initiation danses en ligne, Pétanque .
Puimisson 34480 Hérault Occitanie +33 6 32 60 14 21 cantegrilhs.secretariat@laposte.net
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English :
Registration required for free activities
Mountain bike ride: 25 km ? 2 hours (Helmet required)
Hybrid bike ride: 20 km ? 2 hours (Helmet required)
Hiking: approx. 8 km 2 hours
Guided tour of Puimisson Castle (morning or afternoon)
Complimentary welcome drink,
Lunch: Aligot with sausage (meal not included)
Introduction to line dancing, pétanque
L’événement JOURNEE FESTIVE & SPORTIVE MOUV&FEST Puimisson a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT AVANT-MONTS