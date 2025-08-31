Journée festive sur l’agriculture Nompatelize
Journée festive sur l’agriculture Nompatelize dimanche 31 août 2025.
Journée festive sur l’agriculture
route de Rambervillers Nompatelize Vosges
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-08-31 10:00:00
fin : 2025-08-31 17:00:00
2025-08-31
La Campagne S’AMuse vous donne rendez-vous pour une journée festive et conviviale autour de l’agriculture locale
Au programme
Marché de producteurs, village enfant (mini-ferme, balade en poney…), pôle Forêt, concours de Labours, présentation de vaches, animations pour toute la famille !
Restauration et buvette sur place burgers vosgiens & frites.
Venez découvrir l’agriculture autrement, dans la bonne humeur et la simplicité
Un événement à ne pas manquer pour petits et grands !Tout public
route de Rambervillers Nompatelize 88470 Vosges Grand Est +33 6 72 25 07 08
English :
La Campagne S’AMuse invites you to join us for a festive and convivial day of local agriculture
On the program:
Farmers? market, children?s village (mini-farm, pony rides, etc.), forest area, ploughing competition, cow presentation, entertainment for the whole family!
Food and refreshments on site: Vosges burgers & French fries.
Come and discover agriculture in a different way, in good spirits and simplicity
An event not to be missed by young and old alike!
German :
La Campagne S’AMuse lädt Sie zu einem festlichen und geselligen Tag rund um die lokale Landwirtschaft ein
Auf dem Programm stehen:
Erzeugermarkt, Kinderdorf (Minibauernhof, Ponyreiten usw.), Wald, Pflügerwettbewerb, Kuhpräsentation, Animationen für die ganze Familie!
Essen und Trinken vor Ort: Vogesen-Burger und Pommes frites.
Entdecken Sie die Landwirtschaft auf eine andere Art und Weise, mit guter Laune und Einfachheit
Ein Ereignis für Groß und Klein, das Sie nicht verpassen sollten!
Italiano :
La Campagne S’AMuse vi invita a partecipare a una giornata di festa e convivialità incentrata sull’agricoltura locale
In programma:
Mercato contadino, villaggio per bambini (mini-fattoria, passeggiate su pony, ecc.), centro forestale, gara di aratura, presentazione delle mucche, intrattenimento per tutta la famiglia!
Cibo e bevande sul posto: hamburger e patatine fritte in stile Vosgi.
Venite a scoprire l’agricoltura in modo diverso, con buon umore e semplicità
Un evento da non perdere per grandi e piccini!
Espanol :
La Campagne S’AMuse le invita a participar en una jornada festiva y de convivencia centrada en la agricultura local
En el programa:
Mercado agrícola, aldea infantil (minigranja, paseos en poni, etc.), centro forestal, concurso de arado, presentación de vacas, animaciones para toda la familia..
Comida y refrescos in situ: hamburguesas y patatas fritas al estilo de los Vosgos.
Venga a descubrir la agricultura de otra manera, con buen humor y sencillez
Una cita ineludible para grandes y pequeños
