Journée festive (Tacots Marignois, brocante, chasse aux oeufs)

Marigny-Marmande Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Venez partager une journée pleine de bonne humeur et de convivialité avec l’Association des Parents d’Élèves et le Comité des fêtes de Marigny-Marmande !

Au programme brocante, chasse aux œufs pour les enfants, descente de tacos, expo de vieilles motos et voitures.

Une fête qui nous rassemble et nous offre des moments magiques à partager en famille et entre amis.

Repas sous chapiteau à 12h30 sur réservation (06 88 77 07 65). .

Marigny-Marmande 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 85 89 13 86

English :

Come and share a day of fun and conviviality with the Association des Parents d?Élèves and the Comité des fêtes de Marigny-Marmande!

On the program: flea market, egg hunt for children, taco raid, exhibition of old motorcycles and cars.

