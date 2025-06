Journée Festive Salle des fêtes Ussel-d’Allier 22 juin 2025 15:30

L’association Vâ-z-y-mâ vous propose une après-midi de jeux pour petits et grands. Buvette sur place.

Salle des fêtes 30 grande rue

Ussel-d’Allier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes vazyma03@gmail.com

English :

The Vâ-z-y-mâ association offers an afternoon of games for young and old. Refreshments on site.

German :

Der Verein Vâ-z-y-mâ bietet Ihnen einen Spielenachmittag für Groß und Klein. Getränke vor Ort.

Italiano :

L’associazione Vâ-z-y-mâ propone un pomeriggio di giochi per grandi e piccini. Rinfresco in loco.

Espanol :

La asociación Vâ-z-y-mâ propone una tarde de juegos para grandes y pequeños. Refrescos in situ.

