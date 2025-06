Journée festive – Veaugues 21 juin 2025 10:00

Cher

Journée festive 18 Grande Rue Veaugues Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 16:30:00

Date(s) :

2025-06-21

Journée Festive à ne pas manquer !

Venez passer un moment inoubliable en famille ou entre amis !

Au programme :

Animation Duo Musette Ambiance conviviale garantie !

Démonstration de gilets sensoriels Une expérience unique à découvrir

Initiation à la spéléologie Pour les plus curieux et les amateurs d’aventure

Balade poney gratuite pour les enfants Sourires et souvenirs assurés !

Nombreux exposants Artisanat, produits locaux, découvertes et gourmandises .

18 Grande Rue

Veaugues 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 26 12

English :

A festive day not to be missed!

German :

Festtag, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Una giornata di festa da non perdere!

Espanol :

Una jornada festiva que no debe perderse

L’événement Journée festive Veaugues a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois