Journée Fête de l’Hiver à Etauliers Étauliers mardi 3 février 2026.
6 bis Route de Saint-Savin Étauliers Gironde
Profitez d’une journée spéciale Fête de l’hiver , organisée par le champs des possibles.
Au programme atelier cuisine, balade contée, animations… .
6 bis Route de Saint-Savin Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 31 10 57 contact@leschampsdupossible.ovh
