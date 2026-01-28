Journée Fête de l’Hiver à Etauliers Étauliers

Journée Fête de l’Hiver à Etauliers

6 bis Route de Saint-Savin Étauliers Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Profitez d’une journée spéciale Fête de l’hiver , organisée par le champs des possibles.

Au programme atelier cuisine, balade contée, animations… .

6 bis Route de Saint-Savin Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 31 10 57 contact@leschampsdupossible.ovh

