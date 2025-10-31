Journée Feu et cuisine du Néolithique à la Renaissance Le Grand-Pressigny

Journée Feu et cuisine du Néolithique à la Renaissance Le Grand-Pressigny vendredi 31 octobre 2025.

Journée Feu et cuisine du Néolithique à la Renaissance

Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif enfant

Début : 2025-10-31 11:00:00

2025-10-31

Atelier poterie néolithique, pique-nique néolithique, démonstration Faire du feu de la Préhistoire à la Renaissance suivie d’une présentation des expérimentations culinaires menées par les étudiants en Master 2 Métiers de l’archéologie et archéomatique , sur réservation.

Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr

English :

Neolithic pottery workshop, Neolithic picnic, « Making Fire from Prehistory to the Renaissance » demonstration, followed by a presentation of culinary experiments conducted by Master 2 « Archaeology and Archaeomatics » students, on reservation.

German :

Neolithischer Töpferworkshop, neolithisches Picknick, Vorführung « Feuer machen von der Vorgeschichte bis zur Renaissance », gefolgt von einer Präsentation der kulinarischen Experimente von Studenten des Masterstudiengangs « Métiers de l’archéologie et archéomatique », mit Reservierung.

Italiano :

Laboratorio di ceramica neolitica, picnic neolitico, dimostrazione « Fare il fuoco dalla Preistoria al Rinascimento » seguita da una presentazione di esperimenti culinari realizzati dagli studenti del Master 2 « Archeologia e Archeomatica », su prenotazione.

Espanol :

Taller de cerámica neolítica, picnic neolítico, demostración « Hacer fuego de la Prehistoria al Renacimiento » seguida de una presentación de experimentos culinarios realizados por los alumnos del Master 2 « Arqueología y Arqueomática », previa reserva.

