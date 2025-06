Journée Fitness – Fit’Enjoy Ascain 28 juin 2025 10:00

Pyrénées-Atlantiques

Journée Fitness Fit'Enjoy
299 rue Larre Lore
Ascain
Pyrénées-Atlantiques

28 juin 2025 10:00

20:00

2025-06-28

Viens découvrir FIT’ENJOY et profite d’une journée 100 % fitness dans une ambiance ultra conviviale !

– 10h 10h30 bodypump

– 10h45 11h15 les mills core

– 11h30 12h strong nation

– 14h 14h30 bodybalance

– 14h45 15h15 pilates

– 15h30 16h HBX boxing

– 16h15 16h45 zumba

– 19h30 apéro

Viens tester, poser toutes tes questions et surtout rejoindre la team Fit’Enjoy ! On vous attend avec le sourire ! .

Fit’Enjoy 299 rue Larre Lore

Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 10 88 05 fitenjoy64@gmail.com

