Journée flash tattoo et piercing Le Faun Piercing 5 traje des fromagers Poligny Jura

2025-05-11 10:00:00

2025-05-11 20:00:00

2025-05-11

Hello tout le monde ! Journée flash tattoo et piercing !

Sans rdv !

Venez nombreux réduction de 20€ sur les piercings de plus de 50€

pleins de flashs vous attendront avec @divine_ink_tattoo_

Si vous avez du mal à trouver on se trouve en face de la poste et non loin du Pub l’atelier ! .

Le Faun Piercing 5 traje des fromagers

Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 60 67 20 Jurassinkpiercing@gmail.com

