Journée flash tattoo

11, Rue du Traité de Paris Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 14:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Une après-midi entre encre et convivialité chez Chope et compagnie

Au programme

Avis aux amateurs d’art corporel ! L’établissement Chope et Compagnie vous invite à une journée dédiée au tatouage en compagnie de l’artiste Gamine Encrée.

Venez découvrir son univers graphique unique à travers une sélection de flashs (dessins originaux prêts à être tatoués) créés spécialement pour l’occasion.

Que vous soyez déjà collectionneur d’encre ou tenté par une première expérience, profitez d’un moment convivial pour échanger avec l’artiste et repartir avec une œuvre originale .

11, Rue du Traité de Paris Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 18 43 59 chopepornic@gmail.com

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English :

An afternoon of ink and conviviality at Chope et compagnie

L’événement Journée flash tattoo Pornic a été mis à jour le 2026-03-18 par I_OT Pornic