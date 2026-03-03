JOURNÉE FLEURS DE BACH & ÉMOTION

2 Rue Montpellieret Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Journée Fleurs de Bach & Émotions Avec Isabelle Vassallo (conseillère agréée Centre Bach). Présentation de la thérapie florale du Dr Bach et entretiens personnalisés (30 min max) pour identifier les fleurs adaptées à l’équilibre émotionnel de chacun.

Journée Fleurs de Bach & Émotions Avec Isabelle Vassallo (conseillère agréée Centre Bach). Présentation de la thérapie florale du Dr Bach et entretiens personnalisés (30 min max) pour identifier les fleurs adaptées à l’équilibre émotionnel de chacun.

Des cadeaux seront offerts par les Fleurs de l’Atlas.

Participation libre.

Réservation au 06.03.95.68.10. .

2 Rue Montpellieret Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 03 95 68 10 info@infusemontpellier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bach Flower & Emotions Day With Isabelle Vassallo (certified Bach Center consultant). Presentation of Dr. Bach’s flower therapy and personalized interviews (30 min max) to identify the flowers best suited to your emotional balance.

L’événement JOURNÉE FLEURS DE BACH & ÉMOTION Montpellier a été mis à jour le 2026-02-27 par 34 OT MONTPELLIER