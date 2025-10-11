Journée Focillon Pantographe Venarey-les-Laumes
Après-midi de conférences au Pantographe, à Vénarey-les Laumes
Accueil du public à partir de 14 heures
1. L’estampe, de Piranèse aux années 1910, à 14.30
Johanna Daniel, docteure en histoire et docteure en histoire de l’art
2. Le fonds d’archives Focillon acquis par l’Institut national de l’histoire de l’art, à 15.10
Guy Mayaud, conservateur, archiviste-paléographe, responsable du fonds Focillon à l’INHA
Pause à 15.45
3. Henri Focillon médiéviste et la sculpture médiévale bourguignonne, à 16.00
Jean-Marie Guillouët, professeur d’histoire de l’art médiéval à l’Université de Dijon
4. La pensée d’Henri Focillon à 16.45
Serge Lemoine, historien de l’Art, ancien président du Musée d’Orsay
Fin de journée à Flavigny-sur-Ozerain
À la Grange, place de l’Église, de 19.00 à 20.45, dîner Poule au pot (participation 25 €)
À l’Église Saint-Genest, à 21 heures, lecture d’Éloge de la main d’Henri Focillon
Valérie Delbore du collectif Les mots parleurs de Bourgogne .
Pantographe Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 63 51 56 isabelle.de.flavigny@wanadoo.fr
