Journée Focillon Le Pantographe Venarey-les-Laumes
Le Pantographe Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes Côte-d'Or
2025-10-11 14:00:00
2025-10-11 22:30:00
2025-10-11
Pause à 15h45
16h00 Henri Focillon médiéviste et la sculpture médiévale
bourguignonne
Jean-Marie Guillouët, professeur d’histoire de l’art médiéval
à l’Université de Dijon
16h45 La pense´e d’Henri Focillon
Serge Lemoine, historien de l’Art, ancien président
du Musée d’Orsay
19h00 à 20h45 La Grange, place de l’Église, dîner Poule au pot
(participation 25 €)
21h Église Saint-Genest,
lecture d’Éloge de la main d’Henri Focillon
Valérie Delbore du collectif Les mots parleurs de Bourgogne
Fin de journée à
Flavigny-sur-Ozerain .
Le Pantographe Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 63 51 56 isabelle.de.flavigny@wanadoo.fr
