Journée Focillon Le Pantographe Venarey-les-Laumes

Le Pantographe Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes Côte-d'Or

2025-10-11 14:00:00

2025-10-11 22:30:00

2025-10-11

Pause à 15h45

16h00 Henri Focillon médiéviste et la sculpture médiévale

bourguignonne

Jean-Marie Guillouët, professeur d’histoire de l’art médiéval

à l’Université de Dijon

16h45 La pense´e d’Henri Focillon

Serge Lemoine, historien de l’Art, ancien président

du Musée d’Orsay

19h00 à 20h45 La Grange, place de l’Église, dîner Poule au pot

(participation 25 €)

21h Église Saint-Genest,

lecture d’Éloge de la main d’Henri Focillon

Valérie Delbore du collectif Les mots parleurs de Bourgogne

Fin de journée à

Flavigny-sur-Ozerain .

Le Pantographe Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 63 51 56 isabelle.de.flavigny@wanadoo.fr

